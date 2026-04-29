Domani il Consiglio dei ministri discuterà la proroga del taglio delle accise sui carburanti, una misura adottata negli ultimi mesi per mantenere bassi i prezzi alla pompa. Il ministro ha assicurato che questa decisione non comporterà rischi sui voli e sulle altre modalità di trasporto. La misura mira a contenere i costi per i consumatori, proseguendo nel sostegno già attuato nelle settimane precedenti.

“Domani in Cdm sarà realizzata la misura per consentire di tenere sotto controllo il prezzo dei carburanti, come abbiamo fatto in questi mesi. Siamo stati più efficaci, più previdente, più tempestivi di altri e continueremo ad esserlo anche nelle prossime settimane soprattutto per evitare le conseguenze sul tasso di inflazione”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del made In Italy Adolfo Urso a margine dell’assemblea di Unioncamere. “Vedremo i dati di aprile – ha osservato Urso – speriamo siano altrettanto confortanti” come quelli degli ultimi mesi anche guardando alla media di altri Paesi Ue. Tajani: “Intervento sul costo del gasolio credo già domani”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Prezzi carburanti, proroga taglio accise domani in Cdm. Salvini: “No rischi sui voli”

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