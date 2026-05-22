In casa una coltivazione indoor di marijuana | 43enne in manette a Gazzaniga

Nella mattinata di giovedì 21 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Clusone sono intervenuti in un’abitazione a Gazzaniga, dove hanno scoperto una coltivazione indoor di marijuana. Durante l’operazione, hanno arrestato un uomo di 43 anni. La perquisizione ha portato al sequestro di diverse piante e materiali utilizzati per la coltivazione. L’uomo è stato condotto in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’indagine prosegue per chiarire eventuali altri coinvolgimenti.

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Nella mattinata di giovedì 21 maggio i Carabinieri della Compagnia di Clusone, al termine di una rapida attività investigativa, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 43enne residente in provincia, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività ha avuto origine nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio nel comune di Gazzaniga. I militari, transitando nei pressi dell’abitazione dell’uomo, hanno percepito un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente provenire dall’immobile, circostanza che ha indotto ad approfondire gli accertamenti mediante perquisizione domiciliare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Desmanteladas 40 plantaciones 'indoor' de marihuana en la localidad de Marinaleda (Sevilla) Sullo stesso argomento Scoppia la lite nel condominio e quando i carabinieri arrivano scoprono una coltivazione di marijuanaI militari sono stati insospettiti dallo strano odore che proveniva dall'appartamento di uno degli inquilini coinvolti nella lite Al 112 arriva la... Leggi anche: Serra di marijuana in casa, svolta per coltivatore 'indoor' Gazzaniga, in casa una coltivazione di marijuana con lampade e ventilatori: arrestatoIl 43enne aveva 25 piante fiorite e più di un chilo di foglie essiccate nei barattoli. Processato, il giudice ha disposto l'obbligo di dimora ... bergamo.corriere.it