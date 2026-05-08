Serra di marijuana in casa svolta per coltivatore ' indoor'

Un uomo di 30 anni è stato sottoposto a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dopo l’installazione di una serra di marijuana nella sua abitazione. La decisione è arrivata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord, al termine dell’udienza di convalida dell’arresto. L’indagato è titolare di una ditta di termoidraulica e si trova ora sotto osservazione in relazione a un’attività di coltivazione indoor.

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Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E' quanto disposto dal gip Pia Sordetti del tribunale di Napoli Nord all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto nei confronti di Saverio Cirillo, 30enne di Casal di Principe, titolare di una ditta di termoidraulica per coltivazione.🔗 Leggi su Casertanews.it Why 90% of Growers Fail With Autoflowers Notizie correlate Una serra indoor per la coltivazione di marijuana scoperta a Torino, arrestato in 46enneUn arresto con sequestro di una serra indoor per la produzione di marijuana, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a... Serra della droga in casa: sequestrati oltre 3 chili di marijuanaUn appartamento trasformato in serra della droga, con marijuana pronta per essere distribuita. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Una serra di marijuana in casa: sequestrate piante, droga e contanti. Un uomo in arresto; Una serra clandestina con nove piante di cannabis in casa: arrestato 42enne; Catania, serra di marijuana in casa e laboratorio di documenti falsi: un arresto; Casa popolare trasformata in serra di marijuana. Serra di marijuana in casa, svolta per coltivatore 'indoor'Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E' quanto disposto dal gip Pia Sordetti del tribunale di Napoli Nord all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto nei confronti di Saverio ... casertanews.it Trieste, scovato con una serra professionale di marijuana in casaA Trieste arrestato un 42enne dopo un controllo: sequestrati marijuana, dosi confezionate e 9 piante di cannabis. nordest24.it Nel salone parrocchiale della Chiesa Maria Santissima Addolorata in viale delle Nazioni Unite a Matera, sono stati presentati il convegno “70 anni del rione Serra Venerdì a Matera” e la mostra fotografica “Serra Venerdì: 70 anni di storia, comunità e memoria” - facebook.com facebook Il cane di Michele Serra sbranato dai lupi. Il giornalista: «Che dolore. Non si può vivere barricati, servono più tutele» x.com