Il 22 maggio, a Milano, è stata presentata una strategia di integrazione di qualità e sicurezza nelle fasi iniziali di un progetto edilizio. Secondo i rappresentanti del settore, adottare queste pratiche fin dall'inizio aiuta a ridurre i costi, rispettare i tempi di consegna e limitare variazioni e problemi durante la realizzazione. La proposta si concentra sull'importanza di considerare questi aspetti sin dalle prime fasi di pianificazione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza complessiva del processo edilizio.

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - “Qualità e sicurezza creano un valore nell'opera se vengono interiorizzate immediatamente, perché questo ha un impatto sui costi, sul project schedule, sull'assenza di varianti, interferenze e problemi realizzativi. Quindi si deve pianificare dall'inizio per non dover poi fronteggiare problemi alla fine”. Ad affermarlo Alessia Formato, Director of Operation e Project Director di Aecom, in occasione della XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti. Tenutosi a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera, l'incontro rappresenta l'evento di riferimento nel panorama italiano sul tema della sicurezza sismica e un'occasione di confronto tra progettisti, direttori dei lavori, enti di verifica, committenze e imprese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, Formato (Aecom): "Integrare qualità e sicurezza fin dall'inizio dell'opera"

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