Il presidente della società ha incontrato l'ex allenatore della squadra e ha ricordato i successi del 1996, anno in cui la squadra vinse diverse competizioni importanti. Durante l'incontro, il presidente è stato accompagnato dal figlio e ha espresso parole di riconoscimento verso i campioni di quella stagione. È stata anche consegnata una targa commemorativa in onore del contributo di quei giocatori alla storia del club. La visita si è svolta in un clima di rispetto e memoria per il passato.

Grande emozione e intensità alla Continassa nell'anniversario dei 30 anni dalla vittoria dell'ultima Champions League della Juventus. L'ad di Exor, John Elkann, azionista di maggioranza del club, ha ricevuto i giocatori della rosa del 1995-96 e ha ricordato quei momenti vissuti da giovane tifoso. Per tutti è stato quasi come un "rincontrarsi in famiglia". Non poteva chiaramente mancare un ricordo di Gianluca Vialli, capitano della Juve 1995-96, scomparso a gennaio del 2023 a causa di una lunga malattia. Il club ha voluto omaggiarlo con una maglia della stagione attuale con il numero 9 e il suo nome. John Elkann ha anche espresso apprezzamento per la coesione, la compattezza e il carattere di quella squadra, in un momento nel quale la Juventus ha bisogno di ritrovare questi valori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il ricordo di Vialli e il messaggio per la Juve del presente: John Elkann omaggia i campioni del '96

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