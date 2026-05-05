La Juventus piomba sullo scarto del Real Madrid | ha 18 anni e non gioca mai

In Spagna si parla di un giovane calciatore di appena 18 anni che non ha ancora esordito in prima squadra. La Juventus ha mostrato interesse per il suo cartellino, mentre a Madrid si valuta la possibilità di un prestito a breve termine, senza ipotizzare una cessione definitiva. La situazione riguarda un giocatore che fino a ora ha trovato poche occasioni di scendere in campo con la squadra principale.

di Alessio Lento A Madrid avrebbero iniziato a ragionare su una soluzione temporanea, non su una cessione secca. Il punto sarebbe semplice: trattenere un ragazzo giovane senza dargli spazio rischia di diventare un problema, soprattutto quando attorno a lui c’è già un investimento tecnico e mediatico pesante. Il Real non vorrebbe perderne il controllo, come successo con Nico Paz per fare un esempio, ma nemmeno lasciarlo fermo in panchina, schiacciato da una concorrenza che al Bernabeu non aspetta nessuno. I bianconeri, secondo le ultime calciomercato Juve riportate da fichajes.net, si sarebbe inserita proprio qui, cercando di posizionarsi per una possibile operazione in prestito, senza diritto di riscatto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - La Juventus piomba sullo scarto del Real Madrid: ha 18 anni e non gioca mai Juventus vs Real Madrid UCL 18/19 Notizie correlate Chi è Thiago Pitarch, il nuovo talento del Real Madrid che a 18 anni gioca già in Champions LeagueIl Real Madrid contro il Manchester City negli ottavi di Champions League schiera Thiago Pitarch, centrocampista classe 2007 che disputerà appena la... Il Real Madrid piomba su Olise, le merengues a caccia del grande colpoUno dei protagonisti dell’ottima stagione del Bayern Monaco è sicuramente Michael Olise, esterno offensivo che sta registrando grandi numeri in... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Senesi, la Juventus rischia la beffa: il Liverpool piomba sul difensore; Stiller Juventus folta concorrenza sul mediano per l’estate Ecco cosa pensa il tedesco dei bianconeri. Il Real Madrid piomba su Yildiz, Juve costretta a cedere se…Il Real Madrid è piombato su Kenan Yildiz e la Juventus potrebbe essere costretta a cedere per alcuni motivi. juvelive.it DIRETTA/ Real Madrid Juventus (risultato 1-0): Openda spreca e vincono i blancos (22 ottobre 2025)La diretta Real Madrid Juventus continua con un tentativo di Cambiaso che prova la conclusione da fuori area e trova una deviazione di Thuram che mette in difficoltà Courtois ma senza superarlo. Pochi ... ilsussidiario.net NICO PAZ-INTER Parla Zanetti: "Prenderlo Complicato, tornerà sicuramente al Real Madrid" - facebook.com facebook Massimo Moratti intervistato da @DanViti: "All’Inter manca un giocatore di fantasia. Forte. Nico Paz sarebbe meraviglioso. La proprietà del Real Madrid e quella del Como possono fare quel che vogliono, per cui non credo lo vendano con facilità. Dipendesse x.com