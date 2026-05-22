Mauro Negrini, attore noto per aver interpretato il ruolo del maggiordomo Italo nella soap opera Il Paradiso delle Signore, ha annunciato che continuerà a far parte della serie anche nella prossima stagione. In un’intervista esclusiva, Negrini ha dichiarato che il suo personaggio rimarrà nel cast, invitando i fan a prepararsi a vederlo ancora per un periodo più lungo. La conferma arriva dopo settimane di speculazioni sulla sua presenza nel nuovo ciclo di episodi.

Entriamo subito nel vivo con una curiosità che interessa tutti: il 25 maggio ripartono le riprese de Il Paradiso delle Signore. Possiamo aspettarci di rivederla sul set? La sua presenza nella nuova stagione è già stata confermata? Sì, a fine maggio 2026 riprenderanno le riprese e confermo che dovrete sopportarmi per un’altra stagione. Guardando agli episodi andati in onda, come ha vissuto questa stagione de Il Paradiso delle Signore? Che tipo di esperienza è stata per lei, sia dal punto di vista professionale che umano? Generalmente non guardo mai gli episodi in onda. Dal punto di vista professionale, lavorare con interpreti del calibro di Vanessa Gravina è altamente onorevole. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore, Mauro Negrini conferma: “dovrete sopportarmi per un’altra stagione”

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