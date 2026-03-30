La produzione della soap di Rai 1 ha annunciato la conferma di una nuova stagione, con le riprese che inizieranno a breve. La serie, nota per le sue storie che coinvolgono il pubblico e gli ascolti elevati, si prepara a proseguire le sue vicende narrative. Le riprese rappresentano il primo passo verso la messa in onda delle nuove puntate, che continueranno a raccontare le vicende dei personaggi.

C’è una notizia speciale che riguarda una delle trasmissioni più amate in Italia: Il Paradiso delle Signore. La soap ha tagliato il traguardo della decima stagione (l’ottava in formato daily), e lo ha fatto come fanno le storie che sanno lasciare il segno: crescendo, emozionando, restando. Come ben sappiamo da mesi, per questa stagione, la Rai ha deciso di allungare il viaggio (e noi abbiamo rivelato per primi questa notizia), portando le puntate dalle consuete 160 a 180. Una scelta che il pubblico ha accolto con entusiasmo sincero. Sui social, infatti, sono in tantissimi a raccontare quanto sia diventato naturale ritrovarsi ogni giorno in compagnia delle Veneri e di tutti gli altri protagonisti, come se fossero ormai parte della famiglia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore avrà un’altra stagione: la soap continua, a breve le nuove riprese

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