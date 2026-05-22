Il nazionalista Janša eletto premier in Slovenia | è al quarto mandato

Il parlamento sloveno ha eletto oggi Janez Janša come nuovo primo ministro, segnando il suo quarto mandato alla guida del paese. La decisione è stata presa con il voto della maggioranza dei parlamentari. Janša, leader di un partito nazionalista, torna così al potere dopo precedenti incarichi. La cerimonia di insediamento si è svolta senza incidenti. La sua elezione rappresenta un nuovo capitolo politico per la Slovenia.

Il parlamento sloveno ha eletto oggi Janez Janša come nuovo primo ministro, segnando il suo ritorno al potere per la quarta volta nella storia del Paese. Il leader del Partito democratico sloveno ha ottenuto la fiducia con 51 voti favorevoli e 36 contrari su 90 parlamentari, ponendo fine allo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Former Prime Minister Janez Jansa casts ballot after polls open in Slovenian parliamentary election

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