Il mago del gelato al little farm festival 2026

Da baritoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo grande nome di questa 14a edizione del FARM Festival, previsto per la data del 17 agosto è uno di quelli che avevamo già lasciato intravedere nei giorni scorsi, ma ci tenevamo a dargli il suo spazio e il suo passo giusto!IL MAGO DEL GELATO in concerto al LITTLE FARM FESTIVAL 2026Lunedì. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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