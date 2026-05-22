Il mago del gelato al little farm festival 2026
Il primo grande nome di questa 14a edizione del FARM Festival, previsto per la data del 17 agosto è uno di quelli che avevamo già lasciato intravedere nei giorni scorsi, ma ci tenevamo a dargli il suo spazio e il suo passo giusto!IL MAGO DEL GELATO in concerto al LITTLE FARM FESTIVAL 2026Lunedì. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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