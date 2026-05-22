Il liceo Carlo Alberto di Novara è stato completamente rinnovato e i lavori sono finiti in anticipo | l' inaugurazione

Notizia in breve

Il liceo Carlo Alberto di Novara ha riaperto la sua sede storica in Baluardo Lamarmora dopo un completo restauro. I lavori di ristrutturazione sono stati conclusi in anticipo rispetto ai tempi previsti. La scuola, che offre corsi classici e linguistici, è ora pronta per riprendere l’attività didattica nella struttura rinnovata.