Il liceo Carlo Alberto di Novara è stato completamente rinnovato e i lavori sono finiti in anticipo | l' inaugurazione

Da novaratoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il liceo Carlo Alberto di Novara ha riaperto la sua sede storica in Baluardo Lamarmora dopo un completo restauro. I lavori di ristrutturazione sono stati conclusi in anticipo rispetto ai tempi previsti. La scuola, che offre corsi classici e linguistici, è ora pronta per riprendere l’attività didattica nella struttura rinnovata.

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Il liceo classico e linguistico Carlo Alberto di Novara ha riaperto la sua sede storica in Baluardo Lamarmora. I lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica e adeguamento sismico dell’edificio si sono conclusi con diversi mesi di anticipo rispetto ai tempi previsti. Si. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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