Il Gruppo San Donato consegna un defibrillatore al Comune di Foppolo

Nei giorni scorsi si è svolta una cerimonia presso il Comune di Foppolo durante la quale è stato consegnato un defibrillatore donato dall’ente non profit del Gruppo San Donato. La consegna ha coinvolto rappresentanti dell’organizzazione e le autorità comunali. La donazione si inserisce in un’azione di supporto alle strutture pubbliche locali. La cerimonia si è svolta alla presenza dei rappresentanti delle due parti, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle modalità della consegna.

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di consegna del defibrillatore donato da GSD Foundation ETS, l’ente non profit del Gruppo San Donato, al Comune di Foppolo. Alla consegna hanno preso parte il sindaco Eli Pedretti e la giunta comunale di Foppolo, esponenti di istituzioni e realtà locali e alcuni rappresentati di GSD Foundation ETS, in un momento istituzionale dedicato alla sicurezza e alla tutela della salute della comunità locale. La donazione da parte di GSD Foundation ETS, da sempre impegnata nel generare un impatto concreto sulla vita non solo dei cittadini e dei turisti ma in generale delle persone, ha rappresentato un gesto concreto a favore del territorio, contribuendo alla diffusione di strumenti fondamentali per il primo intervento in caso di emergenza cardiaca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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