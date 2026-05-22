Chiara Ferragni ha mostrato un gesto nei confronti di Giulia, compagna di Fedez, in vista del parto. L’imprenditrice digitale si è avvicinata alla futura mamma, che aspetta un bambino, con un atteggiamento di sostegno e vicinanza. La notizia è stata diffusa attraverso alcuni scatti pubblicati sui social media, dove si vede Ferragni interagire con Giulia in modo amichevole. La coppia di artisti si prepara ad accogliere un nuovo membro nella famiglia.

Chiara Ferragni, Fedez e Giulia: i primi passi dell’imprenditrice digitale verso la futura mamma Giulia. Nel vortice infinito del gossip digitale, c’è una voce che sta facendo impazzire il web: pare che Chiara Ferragni abbia avuto un inatteso gesto di eleganza nei confronti di Giulia, la nuova compagna di Fedez, che secondo i rumor sarebbe in dolce attesa. Nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati, ma il tam tam social parla di un contatto passato in gran segreto: quello della ginecologa di fiducia dell’imprenditrice digitale. Leggi anche Orologio mania: l’esclusiva capsule collection firmata G-SHOCK Perché se c’è una cosa che il pubblico non si aspettava, era proprio un clima disteso tra passato e presente sentimentale del rapper milanese. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il gesto di Chiara Ferragni verso Giulia, compagna di Fedez in vista del parto

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