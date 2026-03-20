Al Centro Sportivo Comunale di Limbiate si è svolta una serata dedicata alla solidarietà, con musica, emozioni e passaggi di gioco. Pierpaolo Pretelli è stato presente e ha partecipato all’evento, che ha coinvolto diverse persone e ha visto momenti di sport e convivialità. La manifestazione ha visto protagonisti vari attori, tutti impegnati in iniziative di beneficenza e raccolta fondi.

Una sera di musica, emozioni e passaggi filtranti: al Centro Sportivo Comunale di Limbiate la solidarietà ha indossato gli scarpini. C’è un momento, poco prima del fischio d’inizio, in cui il brusio si trasforma in attesa pura. Le luci illuminano il campo, l’erba racconta storie di partite di provincia, ma stavolta è diverso. Stavolta, al Centro Sportivo Comunale di Limbiate, la partita è un concerto senza microfoni, dove al posto delle note scorrono assist, sorrisi e abbracci. Si terrà sabato 21 marzo la partita solidale dove prenderanno parte Pierpaolo Pretelli, Sal Da Vinci, Briga e tanti altri artisti del mondo della musica e dello spettacolo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pierpaolo Pretelli pronto a scendere in campo per la solidarietà

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