Sabato 23 maggio alle 16:30 si giocherà a Wembley la finale dei playoff di Championship tra Hull City e Middlesbrough, escluso dai playoff a causa dello scandalo Spygate. Le formazioni ufficiali sono state rese note, mentre le quote e i pronostici indicano poche possibilità di Over, con solo due nelle ultime 13 finali. Il Middlesbrough, eliminato in semifinale, si trova ora a competere per la promozione diretta contro l’Hull City.

A seguito dell’esclusione del Southampton per lo scandalo Spygate, il Middlesbrough, che era stato eliminato in semifinale, sabato pomeriggio a Wembley affronterà l’Hull City nella finale dei playoff di Championship. Il club della South Coast, il cui ricorso è stato respinto, partirà anche con quattro punti di penalizzazione nel prossimo campionato, con i calciatori che hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Hull-Middlesbrough (finale playoff sabato 23 maggio 2026 ore 16:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Solo due OVER nelle ultime 13 finali

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