HONOR Watch 6 Plus | batteria da 1.000 mAh e 35 giorni di autonomia

È stata annunciata la HONOR Watch 6 Plus, dotata di una batteria da 1.000 mAh che garantisce un’autonomia di circa 35 giorni. Il display, che raggiunge una luminosità di 3.000 nit, permette di leggere le informazioni anche sotto la luce diretta del sole. La smartwatch include funzioni dedicate a chi pratica calcio e corsa, con modalità specifiche e monitoraggi mirati per questi sport. La presentazione si concentra sulle caratteristiche tecniche e sulle funzionalità offerte dal dispositivo.

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? Domande chiave Come influisce il display da 3.000 nit sulla visibilità sotto il sole?. Quali funzioni specifiche offre per chi pratica calcio e corsa?. Come gestisce l'interfaccia tattile l'uso con le mani bagnate?. Perché l'integrazione con DeepSeek AI cambia l'esperienza dell'assistente YOYO?.? In Breve Display AMOLED da 1,46 pollici con luminosità di picco a 3.000 nit.. Interfaccia MagicOS con assistente YOYO e integrazione tecnologica DeepSeek AI.. Oltre 120 modalità di allenamento con analisi specifica per calcio e corsa.. Peso di 41 grammi, spessore 10,8 mm e lancio ufficiale il 25 maggio.. Il nuovo smartwatch HONOR Watch 6 Plus raggiungerà i mercati con una batteria da 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - HONOR Watch 6 Plus: batteria da 1.000 mAh e 35 giorni di autonomia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Honor X5c Plus – Fix Battery Drain Sullo stesso argomento Honor X80 GT punta a una batteria da record: 13.080 mAhIl mercato degli smartphone premium sta per ricevere una vera rivoluzione in termini di autonomia. Honor 600 Lite: batteria gigante e autonomia da record a prezzo contenutoHonor sembra pronta a rafforzare la propria offerta nella fascia media con un dispositivo che punta su autonomia e dotazione tecnica equilibrata. Honor Watch 6 Plus full specs revealed ahead of launchHonor is preparing to launch a new smartwatch aimed at users who want to spend less time charging their wearables and more time tracking highly specific sports metrics. Ahead of its official May 25th ... msn.com Honor Watch 6 Plus avrà una batteria enorme, fino a 35 giorni di autonomiaHonor Watch 6 Plus sarà il Battery Watch della categoria: cosa sappiamo del nuovo indossabile, in arrivo a maggio. gizchina.it