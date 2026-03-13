Honor X80 GT punta a una batteria da record | 13.080 mAh

Honor ha annunciato che il prossimo modello X80 GT sarà dotato di una batteria da 13.080 mAh, una capacità che supera di gran lunga gli standard attuali nel settore degli smartphone. La notizia, trapelata tramite leak, suscita curiosità tra gli appassionati di tecnologia e rappresenta un passo significativo nel mercato dei dispositivi premium. Il dispositivo si propone di offrire tempi di utilizzo più lunghi rispetto alle soluzioni esistenti.

Il mercato degli smartphone premium sta per ricevere una vera rivoluzione in termini di autonomia. Honor ha annunciato con leak recenti che il suo prossimo X80 GT sarà equipaggiato con una batteria da 13.080 mAh, segnando un nuovo primato assoluto tra i flagship e lasciando Apple e Samsung molto indietro, rispettivamente con 4.823 mAh e 5.000 mAh nei loro modelli top di gamma. Con una capacità simile, gli utenti non dovranno più preoccuparsi di cercare una presa prima di cena o di ricorrere a strategie disperate per risparmiare energia tramite software. I 5.000 mAh, fino a poco tempo fa considerati un traguardo importante, diventano oggi una cifra di riferimento minima. 🔗 Leggi su Billipop.com

