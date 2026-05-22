Durante un controllo di routine legato alla gravidanza, è stata riscontrata una glicemia leggermente superiore alla norma, anche se il test da carico di glucosio è risultato nella media. La paziente si interroga sulla necessità di adottare una dieta specifica. Non sono stati segnalati altri sintomi o alterazioni, e non ci sono indicazioni di patologia diabetica conclamata. La situazione richiede un monitoraggio continuo e un consulto con uno specialista per valutare eventuali interventi.

Salve dottore, durante i classici esami del sangue per la gravidanza mi hanno mi hanno trovato la glicemia leggermente alta, ma il test da carico di glucosio era nella comunque norma. In questo caso è necessario una dieta particolare per evitare il diabete gestazionale o posso stare tranquilla? Buongiorno signora, non sapendo il valore della glicemia mi limiterò a rispondere in modo generale. Generalmente chi ha una curva glicemica eseguita tra 24 e 28 settimane negativa ha circa il 5% di probabilità di averlo successivamente. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ho la glicemia leggermente alta: devo mettermi a dieta?”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

hai la glicemia alta da anni

Notizie e thread social correlati

Francesca Garau: “Ho scelto di mettermi in gioco per la comunità. Possiamo far ripartire Elmas insieme”Francesca Garau ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali di Elmas, presentandosi con la lista “Elmas Riparte” a sostegno del...

Si parla di: Il miele alza la glicemia? Il parere della nutrizionista.

Ho la glicemia leggermente alta: devo mettermi a dieta?Cosa fare in caso di glicemia leggermente alta durante la gravidanza? La risposta del ginecologo su GravidanzaOnLine. gravidanzaonline.it

Ho rischiato di morire. Avevo la glicemia a 600, stavo per andare in coma: così ho scoperto di avere il diabete: parla Ernesto RussoUna diagnosi improvvisa, arrivata come un fulmine a ciel sereno, che lo ha costretto a rivedere le sue priorità e a rinunciare a un’importante opportunità televisiva. Ernesto Russo, ex cavaliere del ... ilfattoquotidiano.it