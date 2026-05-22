Hellas Verona vs Roma trentottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Notizia in breve

La partita tra Hellas Verona e Roma si disputa nell’ultima giornata del campionato di Serie A 20252026. Gli scaligeri, retrocessi, cercano di terminare la stagione con una vittoria, mentre i giallorossi sono impegnati a conquistare un posto in Champions League. Le formazioni probabili sono state annunciate e la gara sarà trasmessa sui canali sportivi dedicati. La partita si gioca in un clima di tensione, con entrambe le squadre che puntano a risultati specifici per obiettivi stagionali.