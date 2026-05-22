Hellas Verona vs Roma trentottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Hellas Verona e Roma si disputa nell’ultima giornata del campionato di Serie A 20252026. Gli scaligeri, retrocessi, cercano di terminare la stagione con una vittoria, mentre i giallorossi sono impegnati a conquistare un posto in Champions League. Le formazioni probabili sono state annunciate e la gara sarà trasmessa sui canali sportivi dedicati. La partita si gioca in un clima di tensione, con entrambe le squadre che puntano a risultati specifici per obiettivi stagionali.

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Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Gli scaligeri cercano un sussulto d’orgoglio per chiudere dignitosamente dopo la retrocessione, mentre i giallorossi si giocano la qualificazione in Champions League. Hellas Verona vs Roma si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi. HELLAS VERONA VS ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri giocano senza pensieri, in virtù della retrocessione matematica in Serie B. Nonostante un’annata complessa, la squadra di Sammarco si è tolta qualche soddisfazione, come i pareggi contro Inter e Juventus. I giallorossi si giocano il tutto per tutto per centrare la qualificazione alla Champions League che manca da troppo tempo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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