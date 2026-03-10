Hellas Verona vs Genoa ventinovesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella ventinovesima giornata della Serie A 20252026, si sfidano Hellas Verona e Genoa. La partita si svolge in un momento in cui gli scaligeri devono ottenere una vittoria per mantenere vive le speranze di salvezza, mentre i rossoblu arrivano senza pressioni particolari. Le formazioni probabili sono state annunciate, e la partita sarà visibile su canali dedicati.

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Per mantenere vive le speranze salvezza gli scaligeri devono solamente vincere contro i rossoblu che possono invece giocare più tranquilli. Hellas Verona vs Genoa si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 12.30 presso lo stadio Bentegodi. HELLAS VERONA VS GENOA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Battendo il Bologna in trasferta, gli scaligeri sono riusciti a mantenere accese le flebili speranze di salvezza. Ci vorrebbe un’impresa per rimanere in A, ma la squadra di Sammarco ci crede, e contro il Genoa è pronta a dare tutto per ottenere altri tre punti fondamentali. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

