Sabato 23 maggio alle 15, si gioca Halmstad-Örgryte IS, sfida tra le ultime due in classifica dell’Allsvenskan. Il neopromosso Örgryte IS visita il campo di Halmstad in una partita decisiva per la salvezza. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, ma ancora non si conoscono le quote di scommessa. La gara si svolge nel nono turno del campionato svedese.

Sfida salvezza tra le ultime 2 squadre dell’Allsvenkan in questo nono turno di gare con il neopromosso Örgryte IS di scena sul campo dell’ Halmstad. Situazione complicata in casa Bollklubben, unica squadra del torneo a non aver ancora vinto una gara: sono solo 3 i pareggi conquistati e appena 5 i gol fatti in totale. Un inizio difficile ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Halmstad-Örgryte IS (sabato 23 maggio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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