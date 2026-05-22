Ha detto sì all’Inter | si chiude il primo acquisto
L’Inter ha ufficialmente concluso il primo acquisto della sessione di mercato. La società sta lavorando per definire gli aspetti burocratici, anche se ancora non sono state comunicate le cifre o le modalità dell’accordo. Le trattative sono in corso da qualche tempo e nelle prossime settimane si attende l’annuncio ufficiale. Nel frattempo, la squadra si prepara alla ripresa degli allenamenti, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni sviluppo riguardante il mercato estivo.
di Bruno De Santis L’ Inter si sta già muovendo. Non è ancora il momento delle ufficialità, delle foto con la maglia o delle visite mediche, però la macchina del mercato nerazzurro è partita da un po’. Da una parte ci sono i discorsi sulle uscite, con alcune situazioni che potrebbero cambiare gli equilibri della rosa. Dall’altra ci sono i profili individuati per rinforzare la squadra. L’idea sembra abbastanza chiara. Mantenere una base forte ma abbassare l’età media, aggiungere energie nuove e inserire giocatori che possano dare qualcosa in più in alcuni reparti. A centrocampo, soprattutto, qualcosa potrebbe muoversi parecchio. Anche perché il futuro di Davide Frattesi continua a essere osservato con attenzione e certe valutazioni inevitabilmente coinvolgono anche possibili sostituti. 🔗 Leggi su Internews24.com
Chi VINCE lo SCUDETTO! INTER, MILAN o NAPOLI
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