L’Inter ha ufficialmente concluso il primo acquisto della sessione di mercato. La società sta lavorando per definire gli aspetti burocratici, anche se ancora non sono state comunicate le cifre o le modalità dell’accordo. Le trattative sono in corso da qualche tempo e nelle prossime settimane si attende l’annuncio ufficiale. Nel frattempo, la squadra si prepara alla ripresa degli allenamenti, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni sviluppo riguardante il mercato estivo.

di Bruno De Santis L’ Inter si sta già muovendo. Non è ancora il momento delle ufficialità, delle foto con la maglia o delle visite mediche, però la macchina del mercato nerazzurro è partita da un po’. Da una parte ci sono i discorsi sulle uscite, con alcune situazioni che potrebbero cambiare gli equilibri della rosa. Dall’altra ci sono i profili individuati per rinforzare la squadra. L’idea sembra abbastanza chiara. Mantenere una base forte ma abbassare l’età media, aggiungere energie nuove e inserire giocatori che possano dare qualcosa in più in alcuni reparti. A centrocampo, soprattutto, qualcosa potrebbe muoversi parecchio. Anche perché il futuro di Davide Frattesi continua a essere osservato con attenzione e certe valutazioni inevitabilmente coinvolgono anche possibili sostituti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ha detto sì all’Inter: si chiude il primo acquisto

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Chi VINCE lo SCUDETTO! INTER, MILAN o NAPOLI

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