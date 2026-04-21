L’icona dell’Italia chiede a Guardiola di assumere l’incarico in Nazionale

Leonardo Bonucci ha espresso il desiderio di un cambiamento nella guida tecnica della nazionale italiana di calcio e ha indicato l’allenatore spagnolo come possibile nuovo allenatore. La proposta è stata diffusa tramite un articolo pubblicato sul sito 101greatgoals, che riporta le sue parole. La discussione sulla possibile nomina di Guardiola a capo della nazionale ha attirato l’attenzione nel mondo del calcio italiano.

2026-04-21 16:02:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Leonardo Bonucci ha auspicato un grande reset all’interno della Nazionale italiana di calcio, suggerendo Pep Guardiola come la figura ideale per guidarla. L’Italia è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo che Gennaro Gattuso si è dimesso in seguito alla mancata qualificazione per la terza Coppa del Mondo consecutiva. “Se vogliamo un cambiamento radicale nella nazionale, direi che l’uomo giusto per questo compito è Pep Guardiola”, ha detto Bonucci. “È molto difficile, ma sognare non costa nulla.” Alla ricerca dell’allenatore dell’Italia dopo il fallimento dei Mondiali.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - L’icona dell’Italia chiede a Guardiola di assumere l’incarico in Nazionale Notizie correlate Nazionale, da Guardiola a Mourinho: le suggestioni straniere per la panchina dell’ItaliaDa Mourinho a Guardiola, fino a Mancini e Ancelotti: il futuro dell’Italia passa da scelte decisive dopo l’ennesima delusione Dopo l’ennesimo... Fratelli d’Italia chiede la revoca dell’incarico a Francesca Albanese: partita la petizioneFratelli d’Italia ha annunciato l’avvio di una raccolta firme per chiedere alle Nazioni Unite la revoca dell’incarico a Francesca Albanese, attuale... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ct dell'Italia, la proposta di Bonucci: ecco su chi suggerisce di puntare; Bonucci ha il nome giusto per l'Italia: Il ct? Sceglierei Guardiola; Guardiola ct Italia, la ricetta Bonucci: Sognare, pensare in grande e avere coraggio con i talenti; Crisi calcio italiano, Bonucci: Partirei da Guardiola. Sognare non costa nulla. Pagina 0 | Guardiola ct Italia, la ricetta Bonucci: Sognare, pensare in grande e avere coraggio con i talentiL'ex difensore Juve, oggi assistenze della Nazionale, indica la via per la ripresa del calcio tricolore. E sul prossimo commissario tecnico non si nasconde ... tuttosport.com Pagina 2 | Italia a Guardiola, Allegri al Real, io ora Uefa e poi allenatore: Bonucci e il sogno JuveL'ex difensore, oggi assistente della Nazionale, indica la via per la ripresa del calcio tricolore. Sulla squadra di Spalletti e sul suo ... tuttosport.com