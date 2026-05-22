Secondo alcune fonti, l’attuale allenatore di una squadra di club è disponibile a valutare un’esperienza con la nazionale italiana. Si tratta di un nome molto noto nel calcio internazionale, considerato tra i più vincenti degli ultimi anni. La possibile nomina potrebbe rappresentare una svolta importante per la guida tecnica della nazionale, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali o comunicati ufficiali da parte delle autorità calcistiche. La situazione resta da seguire con attenzione.

Un sogno per la panchina dell’Italia: il nuovo ct potrebbe essere uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni, Pep Guardiola. Nel giorno in cui ha ufficializzato il suo addio alla panchina del Manchester City, Guardiola guarda già oltre. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti vicine all’allenatore, lo spagnolo si è detto disponibile a discutere un suo possibile incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Un’ipotesi a cui l’ormai ex guru del City starebbe guardando con interesse. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo le esperienze da calciatore con le maglie di Roma e Brescia. L’unico ostacolo alla trattativa in questo momento è rappresentato da una Federcalcio in attesa di eleggere il nuovo presidente che si dovrà occupare dell’ingaggio del prossimo ct azzurro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Guardiola ct dell’Italia, secondo alcune fonti è “disponibile”

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GUARDIOLA CT DELLITALIA: CHE SUCCEDE

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