GUARDA | Cristiano Ronaldo scoppia in lacrime dopo aver vinto il primo titolo della Saudi Pro League

Da justcalcio.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver conquistato il suo primo titolo nella Saudi Pro League, un giocatore noto per la sua carriera internazionale si è lasciato andare alle lacrime in campo. La vittoria, arrivata in una partita decisiva, ha suscitato emozioni intense tra i presenti. L’atmosfera nello stadio era carica di tensione e gioia, con i festeggiamenti che si sono protratti a lungo dopo il fischio finale. La scena è stata catturata da numerosi spettatori e fotografi, facendo il giro dei social media.

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2026-05-22 00:03:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Cristiano Ronaldo è scoppiato in lacrime dopo aver finalmente concluso la sua attesa di tre anni per l’argenteria con l’Al-Nassr dopo essersi assicurati il??titolo della Pro League saudita con una vittoria per 4-1 su Damac. L’attaccante portoghese ha segnato due gol nella vittoria all’Alawwal Park di Riyadh mentre l’Al-Nassr ha tenuto a bada i rivali dell’Al-Hilal per aggiudicarsi il campionato. Ronaldo, 41 anni, ha contribuito a mettere la partita al di là di ogni dubbio con i gol al 62° e all’80° minuto, inclusa una rara punizione da posizione angolata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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