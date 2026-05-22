GUARDA | Cristiano Ronaldo scoppia in lacrime dopo aver vinto il primo titolo della Saudi Pro League

Dopo aver conquistato il suo primo titolo nella Saudi Pro League, un giocatore noto per la sua carriera internazionale si è lasciato andare alle lacrime in campo. La vittoria, arrivata in una partita decisiva, ha suscitato emozioni intense tra i presenti. L’atmosfera nello stadio era carica di tensione e gioia, con i festeggiamenti che si sono protratti a lungo dopo il fischio finale. La scena è stata catturata da numerosi spettatori e fotografi, facendo il giro dei social media.

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