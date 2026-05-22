GUARDA | Cristiano Ronaldo scoppia in lacrime dopo aver vinto il primo titolo della Saudi Pro League
Dopo aver conquistato il suo primo titolo nella Saudi Pro League, un giocatore noto per la sua carriera internazionale si è lasciato andare alle lacrime in campo. La vittoria, arrivata in una partita decisiva, ha suscitato emozioni intense tra i presenti. L’atmosfera nello stadio era carica di tensione e gioia, con i festeggiamenti che si sono protratti a lungo dopo il fischio finale. La scena è stata catturata da numerosi spettatori e fotografi, facendo il giro dei social media.
2026-05-22 00:03:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Cristiano Ronaldo è scoppiato in lacrime dopo aver finalmente concluso la sua attesa di tre anni per l’argenteria con l’Al-Nassr dopo essersi assicurati il??titolo della Pro League saudita con una vittoria per 4-1 su Damac. L’attaccante portoghese ha segnato due gol nella vittoria all’Alawwal Park di Riyadh mentre l’Al-Nassr ha tenuto a bada i rivali dell’Al-Hilal per aggiudicarsi il campionato. Ronaldo, 41 anni, ha contribuito a mettere la partita al di là di ogni dubbio con i gol al 62° e all’80° minuto, inclusa una rara punizione da posizione angolata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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