Gualdo Cattaneo tragico incidente frontale fra moto e furgone | muore 17enne
Un incidente frontale tra una moto e un furgone si è verificato questa mattina a Gualdo Cattaneo, provocando la morte di un ragazzo di 17 anni. La vittima stava andando a scuola al momento dello scontro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il giovane. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire le dinamiche dell’incidente.
Drammatico incidente nella mattinata di oggi, 22 maggio. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita questa mattina mentre andava a scuola in moto. L’incidente si è verificato in località Marcellano di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia in Umbria.Secondo quanto ricostruito, la moto su cui. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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