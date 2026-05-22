Gualdo Cattaneo tragico incidente frontale fra moto e furgone | muore 17enne

Notizia in breve

Un incidente frontale tra una moto e un furgone si è verificato questa mattina a Gualdo Cattaneo, provocando la morte di un ragazzo di 17 anni. La vittima stava andando a scuola al momento dello scontro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il giovane. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire le dinamiche dell’incidente.