A Giugliano sono stati sequestrati diciotto immobili in un'operazione che mira a prevenire possibili rischi di inquinamento al Lago Patria. Le autorità hanno aperto un'indagine che coinvolge dodici persone, sospettate di aver violato norme ambientali e di aver gestito in modo illecito le proprietà. Le indagini si concentrano sulla possibilità che i reflui provenienti da queste abitazioni possano finire nel lago, creando potenziali problemi di contaminazione. Gli indagati rischiano ora lo sgombero forzato delle strutture.

? Domande chiave Come possono i reflui di queste case inquinare il Lago Patria?. Chi sono i dodici indagati che rischiano lo sgombero forzato?. Perché questi terreni appartengono alla Regione e non ai privati?. Quali sono le scadenze per evitare di perdere le abitazioni?.? In Breve 12 indagati per occupazione di terreni ex Opera Nazionale Combattenti soppressa nel 1977.. Rischio sversamento reflui fognari e pozzi neri nell'ecosistema del Lago Patria.. Residenti devono completare iter sdemanializzazione regionale per evitare sgomberi forzati.. Indagini coordinate da Procura Napoli Nord e Nucleo Investigativo Polizia Ambientale.. I Carabinieri hanno disposto il sequestro di 18 immobili a Giugliano in Campania, nell’area compresa tra Varcaturo e Licola, colpendo 12 persone indagate per l’occupazione di terreni pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giugliano, sequestrati 18 immobili: rischio inquinamento al Lago Patria

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