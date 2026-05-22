Giro d’Italia 2026 a Bettiol la 13esima tappa Eulalio resta in rosa

Notizia in breve

Alberto Bettiol ha vinto la 13esima tappa del Giro d’Italia 2026, percorsa da Alessandria a Verbania per un totale di 189 chilometri. La vittoria è stata netta, con Bettiol che ha tagliato il traguardo con un distacco significativo rispetto agli avversari. Eulalio si conferma in maglia rosa, mantenendo la leadership generale della corsa.