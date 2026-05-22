Giro d’Italia 2026 a Bettiol la 13esima tappa Eulalio resta in rosa

Da torinotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alberto Bettiol ha vinto la 13esima tappa del Giro d’Italia 2026, percorsa da Alessandria a Verbania per un totale di 189 chilometri. La vittoria è stata netta, con Bettiol che ha tagliato il traguardo con un distacco significativo rispetto agli avversari. Eulalio si conferma in maglia rosa, mantenendo la leadership generale della corsa.

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Al Giro d’Italia 2026 la vittoria della 13esima tappa va ad Alberto Bettiol. Bettiol ha vinto per distacco la tappa, da Alessandria a Verbania, di 189 chilometri. Il portacolori della XDS Astana, con uno scatto bruciante sulla salita dell’Ungiasca, è arrivato da solo al traguardo con un distacco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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