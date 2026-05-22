Giro d’Italia 2026 a Bettiol la 13esima tappa Eulalio resta in rosa
Alberto Bettiol ha vinto la 13esima tappa del Giro d’Italia 2026, percorsa da Alessandria a Verbania per un totale di 189 chilometri. La vittoria è stata netta, con Bettiol che ha tagliato il traguardo con un distacco significativo rispetto agli avversari. Eulalio si conferma in maglia rosa, mantenendo la leadership generale della corsa.
Al Giro d’Italia 2026 la vittoria della 13esima tappa va ad Alberto Bettiol. Bettiol ha vinto per distacco la tappa, da Alessandria a Verbania, di 189 chilometri. Il portacolori della XDS Astana, con uno scatto bruciante sulla salita dell’Ungiasca, è arrivato da solo al traguardo con un distacco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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