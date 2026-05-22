Giovani idee e impresa | successo per il Garibaldi di Chiavenna a Futuri possibili

Notizia in breve

Il progetto “Natura in movimento” della classe 2ªA dell’Istituto Garibaldi di Chiavenna, sviluppato con Tecnofar, ha vinto la terza edizione di “Futuri possibili 202526”. Il concorso è promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio. La premiazione si è svolta in occasione dell’evento dedicato a giovani idee e impresa.