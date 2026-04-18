Il Fondo monetario internazionale ha criticato la decisione di ridurre le accise sui carburanti, definendola una misura non mirata che beneficia anche chi non necessita di aiuti statali. Nonostante questa opinione, un rappresentante del governo ha difeso la scelta, affermando che si tratta di una decisione politica e non tecnica. La discussione si concentra sulla validità e l’efficacia di questa misura nel contesto economico attuale.

IlFmi(Fondo monetario internazionale) apprezza gli sforzi dell’Italia per migliorare i conti, maboccia il taglio delle accise voluto dal governo Meloniper mitigare l’innalzamento dei prezzi del carburante a causa dellaguerra in Iran. Per l’organizzazione internazionale si tratta infatti di unamisura non mirata che avvantaggia anche chi, tra la popolazione, non ha bisogno di aiuti. Come riportaLa Repubblica, il direttore del Dipartimento europeo del Fondo, Alfred Kammer, ha notato come, nell’attuare politiche economiche, i governi del nostro Paese spesso si limitino abloccare l’aumento dei prezzi, “ricorrendo a tetti massimi, sussidi generalizzati e tagli alle accise sui carburanti“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il Fmi boccia il taglio delle accise sui carburanti ma Giorgetti difende la misura: “Scelta politica, non tecnica”

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