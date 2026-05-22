Un uomo di 54 anni residente a Villa Santa Lucia è stato arrestato dopo che tra le mura della sua abitazione è stato trovato un arsenale rudimentale ma potenzialmente letale. L'operazione è stata condotta dalle forze dell'ordine, che hanno sequestrato diversi oggetti e armi artigianali. La scoperta è avvenuta nel corso di controlli di routine, portando così all'arresto dell'uomo. La vicenda è finita sotto i riflettori delle autorità, che stanno valutando le eventuali implicazioni legali.

Un arsenale rudimentale ma letale è stato scoperto tra le mura domestiche di un 54enne residente a Villa Santa Lucia. Questo ritrovamento è avvenuto grazie all’operazione condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cassino, che ha portato all’arresto in flagranza dell’uomo. L’operazione ha avuto inizio da un normale controllo stradale effettuato in via Santa Scolastica. L’uomo, fermato mentre viaggiava a bordo della sua autovettura insieme al figlio ventenne, è stato sottoposto a ispezione da parte dei militari. Scoperta dell’arsenale e arresto. Durante l’ispezione dell’auto, i Carabinieri hanno rinvenuto tre cartucce calibro 9 Flobert. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Frosinone: arsenale rudimentale ma letale nascosto tra le mura domestiche, arrestato 54enne

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