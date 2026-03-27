Fratelli di Crozza monologo sul referendum | Governo ha perso hanno vinto giovani non la sinistra primo vaffan**lo senza scomodare Grillo dall' esilio

Maurizio Crozza ha commentato l'esito del referendum affermando che il governo ha perso e che i più giovani sono stati i veri vincitori, non la sinistra. Durante il suo monologo, ha citato il primo “vaffan**lo” senza fare riferimento a Grillo dall’esilio, sottolineando che il risultato ha ribaltato la narrazione politica tradizionale. La sua analisi si è concentrata sugli effetti dell’esito referendario sulla scena politica nazionale.

Maurizio Crozza, nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, analizza l'esito del referendum ribaltando la narrazione politica: a vincere non è né il governo né l’opposizione, ma i giovani, protagonisti di un voto interpretato come un segnale netto e generazionale. Riflettendo anche sul centrosinistra, incapace da anni di trasformare il consenso in vittoria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, monologo sul referendum: "Governo ha perso, hanno vinto giovani non la sinistra, primo vaffan**lo senza scomodare Grillo dall'esilio" Articoli correlati Fratelli di Crozza, monologo: "Al Referendum hanno vinto i giovani"Maurizio Crozza, nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, analizza... Fratelli di Crozza, monologo sul mondo che cambia con la "Super-Intelligenza"Maurizio Crozza spiega come l'intelligenza artificiale, la cosiddetta "Super-intelligenza", stia rivoluzionando la vita quotidiana. Tutto quello che riguarda Fratelli di Crozza monologo sul... Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, Crozza diventa Tajani: Con il sì niente sorprese tra capo e collo; Referendum sulla giustizia, la satira di Crozza-Tajani: Col Sì niente sorprese tra capo e collo; Fratelli di Crozza, monologo: Al Referendum hanno vinto i giovani; Crozza-Monologo: Io sono per la separazione delle carriere: o fai la carriera del politico o fai quella dell'imputato. Fratelli di Crozza, la puntata del 27 marzo in diretta: tutte le imitazioniFratelli di Crozza diretta 27 marzo. Durante la serata si parla dei principali temi di attualità, a partire dal Referendum sulla Giustizia. maridacaterini.it Crozza/Calenda: Al Referendum ho votato Sì per completare la collezione di figure di m...(LaPresse) Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio ... stream24.ilsole24ore.com Previsioni azzeccatissime quelle di #CrozzaCalenda #FratelliDiCrozza - facebook.com facebook Fratelli di Crozza, Calenda e l'album delle figure di me**a x.com