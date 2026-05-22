Forza Italia una poltrona per due | La politica non sia il teatrino delle vanità personali
Forza Italia si divide tra Ferranti, che annuncia un raddoppio, e Verdecchia, che invita a evitare che la politica diventi un teatrino di vanità. La tensione tra i membri del partito si fa evidente, con dichiarazioni pubbliche che evidenziano divergenze sulla strategia e sulla gestione interna. Nessuna delle parti ha ancora chiarito i dettagli delle proprie posizioni, ma la disputa mette in luce la frattura interna all’organizzazione politica.
La “guerra” di Forza Italia: se Francesco Ferranti raddoppia, Guido Verdecchia punta il banco: “La politica non sia il teatrino delle vanità personali”. È ancora incandescente lo scontro per l’ingresso del neo consigliere comunale azzurro – appunto, Verdecchia – e il capogruppo (Ferranti, sospeso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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