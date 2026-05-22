Fondi per l' apprendistato duale in Piemonte | la Regione investe 2,6 milioni di euro

Notizia in breve

La regione Piemonte ha destinato 2,6 milioni di euro per sostenere l'apprendistato duale di primo livello nel triennio 2026-2028. Questa somma sarà utilizzata per finanziare i programmi formativi rivolti ai giovani che partecipano a questa modalità di apprendistato. La decisione riguarda l'intera offerta formativa prevista nel periodo e mira a rafforzare il collegamento tra formazione e inserimento nel mondo del lavoro.