Fondi per l' apprendistato duale in Piemonte | la Regione investe 2,6 milioni di euro

Da novaratoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La regione Piemonte ha destinato 2,6 milioni di euro per sostenere l'apprendistato duale di primo livello nel triennio 2026-2028. Questa somma sarà utilizzata per finanziare i programmi formativi rivolti ai giovani che partecipano a questa modalità di apprendistato. La decisione riguarda l'intera offerta formativa prevista nel periodo e mira a rafforzare il collegamento tra formazione e inserimento nel mondo del lavoro.

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La regione Piemonte ha stanziato 2,6 milioni di euro per finanziare l'offerta formativa in apprendistato duale di primo livello per il triennio 2026-2028. Le risorse, che provengono dal programma regionale del fondo sociale europeo plus (Pr Fse+) 2021-2027, servono a sostenere i percorsi che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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