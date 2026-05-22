Foglietti rosa sulle auto di chi non vive in centro la protesta dei residenti Vogliamo la Ztl sempre attiva
Nelle strade cittadine, alcuni residenti hanno lasciato dei foglietti rosa sui parabrezza delle auto parcheggiate, accompagnati dalla scritta “questo posto è riservato ai residenti”. Questi avvisi sono stati distribuiti come forma di protesta contro le restrizioni alla circolazione, chiedendo che la Ztl venga mantenuta sempre attiva. La protesta si concentra principalmente sui veicoli di chi non abita in centro e si svolge in un momento di tensione tra cittadini e amministrazione comunale.
Dei foglietti rosa sono stati lasciati sul parabrezza delle auto in sosta. Una sorta di multe simboliche per i non residenti con su scritto “questo posto è riservato ai residenti”. Un gesto provocatorio che ha caratterizzato la manifestazione che si è svolta nel corso della serata di ieri. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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