Fischi contestazione e delusione | la Fiorentina chiude la stagione con un pari contro l’Atalanta
La Fiorentina ha concluso la stagione con un pareggio per 1-1 contro l’Atalanta nell’ultima giornata di campionato. La partita si è svolta allo stadio Franchi, dove il pubblico ha reagito con fischi, contestazioni e delusione, segnando una chiusura amara per la squadra. La gara ha visto i tifosi esprimere il loro disappunto, accompagnato da una serata caratterizzata da rabbia e insoddisfazione.
La stagione più amara degli ultimi anni si chiude tra fischi, rabbia e contestazione. Al Franchi la Fiorentina non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta nell’ultima giornata di campionato e saluta il proprio pubblico con l’ennesima serata carica di delusione. Un punto che non cambia nulla per la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
DURISSIMA CONTESTAZIONE DOPO SASSUOLO FIORENTINA 3-1
Sullo stesso argomento
Leggi anche: L’Atalanta chiude la stagione con un pari: contro la Fiorentina finisce 1-1
Fiorentina, sipario tra i fischi: l’Atalanta strappa il pari, il pubblico contesta una stagione deludenteFIRENZE – La stagione della Fiorentina si chiude con un pareggio e in un clima di aperta contestazione.
Esplode la contestazione dei tifosi bianconeri fuori dall’Allianz Stadium dopo il pesante ko contro la Fiorentina. Fischi, tensione e rabbia. La delusione accumulata nei novanta minuti è deflagrata anche all’esterno dell’impianto, dove centinaia di sostenitori h facebook
Pagina 2 | Giusti fischi e contestazione, Locatelli e la figuraccia Juve: Senza personalitàIl capitano dei bianconeri dopo la pesantissima sconfitta con la Fiorentina che compromette la Champions: Se facciamo partite così... ... tuttosport.com
La delusione per i fischi e le riflessioni sul futuro: a rischio la permanenza di Leao al MilanIl portoghese non è mai stato così lontano dai rossoneri: la cifra per la cessione e le possibili destinazioni. 90min.com