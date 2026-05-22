Fischi contestazione e delusione | la Fiorentina chiude la stagione con un pari contro l’Atalanta

Da firenzetoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina ha concluso la stagione con un pareggio per 1-1 contro l’Atalanta nell’ultima giornata di campionato. La partita si è svolta allo stadio Franchi, dove il pubblico ha reagito con fischi, contestazioni e delusione, segnando una chiusura amara per la squadra. La gara ha visto i tifosi esprimere il loro disappunto, accompagnato da una serata caratterizzata da rabbia e insoddisfazione.

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La stagione più amara degli ultimi anni si chiude tra fischi, rabbia e contestazione. Al Franchi la Fiorentina non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta nell’ultima giornata di campionato e saluta il proprio pubblico con l’ennesima serata carica di delusione. Un punto che non cambia nulla per la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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