Un pescarese nell’accademia dei Georgofili di Firenze tra le più antiche istituzioni dedicate agli studi in agronomia ed economia
Il professor Luigi Di Camillo, originario di Pescara, è stato recentemente nominato membro dell’Accademia dei Georgofili di Firenze. Fondata nel 1753, questa istituzione si occupa di studi in agronomia ed economia e rappresenta una delle più antiche del suo genere. La nomina si inserisce in un percorso di riconoscimenti accademici e segue l’interesse della storica istituzione per figure di rilievo nel settore. La nomina è stata ufficializzata dall’Accademia stessa e comunicata attraverso i canali ufficiali.
Il professor Luigi Di Camillo, pescarese doc, è stato nominato accademico dall’accademia dei Georgofili di Firenze, fondata nel 1753, una delle più antiche istituzioni al mondo dedicate alla promozione degli studi in agronomia ed economia, da sempre punto di riferimento internazionale per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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