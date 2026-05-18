Un pescarese nell’accademia dei Georgofili di Firenze tra le più antiche istituzioni dedicate agli studi in agronomia ed economia

Il professor Luigi Di Camillo, originario di Pescara, è stato recentemente nominato membro dell’Accademia dei Georgofili di Firenze. Fondata nel 1753, questa istituzione si occupa di studi in agronomia ed economia e rappresenta una delle più antiche del suo genere. La nomina si inserisce in un percorso di riconoscimenti accademici e segue l’interesse della storica istituzione per figure di rilievo nel settore. La nomina è stata ufficializzata dall’Accademia stessa e comunicata attraverso i canali ufficiali.

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