Firenze parte la rassegna dedicata a Marilyn Monroe con quattro capolavori restaurati

A Firenze, presso la libreria-cinema di Piazza Strozzi, si apre una rassegna dedicata a Marilyn Monroe. L’evento, intitolato Marilyn 100, comprende quattro film restaurati che saranno proiettati nel corso della mostra. La rassegna è stata organizzata dalla libreria in collaborazione con la Cineteca di Bologna e sarà visitabile a partire dal 22 maggio 2026. La programmazione si concentrerà sulle pellicole più note dell’attrice, presentate in versione restaurata.

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Firenze, 22 maggio 2026 – Una nuova retrospettiva sta per partire a Giunti Odeon: Marilyn 100, che la libreria-cinema di Piazza Strozzi ha organizzato in collaborazione con la Cineteca di Bologna. La rassegna è dedicata a Marilyn Monroe, attrice, diva e icona del XX secolo, nel centenario della sua nascita. Norma Jeane Mortenson Baker nasce il 1° giugno 1926 e muore a trentasei anni, dopo una carriera da attrice di appena tredici anni, con una ventina di ruoli minori e una dozzina da protagonista. Prima intrappolata nel cliché della bionda svampita, poi protagonista, ma anche vittima di una popolarità contagiosa a cui contribuirono la magia del Technicolor, la sua fotogenia, ma soprattutto la forza esplosiva della sua sensualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, parte la rassegna dedicata a Marilyn Monroe con quattro capolavori restaurati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Al via la rassegna dedicata al documentario: si parte con "The dialogue police"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump La Biblioteca Malatestiana presenta la programmazione cinematografica di...