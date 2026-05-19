Il Pd ritrovato guarda avanti | nuovi circoli tornano le Feste dell' Unità e punti di ascolto Appello per il 2Xmille
Il Partito Democratico annuncia un rilancio con la riapertura di nuovi circoli e il ritorno delle Feste dell’Unità, eventi che coinvolgono la comunità e favoriscono il confronto. Sono state ripristinate le occasioni di ascolto e confronto pubblico, mentre si invita a destinare il 2 per mille delle tasse al partito. La crescita del tesseramento, rispetto agli ultimi anni, si mantiene in linea con la campagna elettorale del 2024, segnando una fase di rinnovato impegno.
iUna comunità che è tornata a crescere, dopo anni difficili, confermando un tesseramento con un trend in crescita seppur in linea con la campagna 2024. Il Partito Democratico dell'Umbria non rinuncia a un tesseramento capillare - 5.150 iscritti - e a far tornare la base a discutere, riflettere e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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