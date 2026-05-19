Il Pd ritrovato guarda avanti | nuovi circoli tornano le Feste dell' Unità e punti di ascolto Appello per il 2Xmille

Il Partito Democratico annuncia un rilancio con la riapertura di nuovi circoli e il ritorno delle Feste dell’Unità, eventi che coinvolgono la comunità e favoriscono il confronto. Sono state ripristinate le occasioni di ascolto e confronto pubblico, mentre si invita a destinare il 2 per mille delle tasse al partito. La crescita del tesseramento, rispetto agli ultimi anni, si mantiene in linea con la campagna elettorale del 2024, segnando una fase di rinnovato impegno.

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