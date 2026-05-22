Il countdown per la nuova stagione di Fallout 76 è iniziato, con l’annuncio ufficiale che la Stagione 25, intitolata Appalachia Under Siege, arriverà il 2 giugno 2026. Bethesda ha comunicato questa data, annunciando l’arrivo di una nuova espansione intitolata Infestazioni, che porta l’ambientazione dell’open world in una fase di assedio. La stagione promette di introdurre nuove sfide e contenuti ai giocatori che si apprestano a tornare nel mondo post-apocalittico.

Il countdown è ufficialmente iniziato. Bethesda ha annunciato che la Stagione 25 di Fallout 76, intitolata Appalachia Under Siege, debutterà il prossimo 2 giugno 2026. Questo aggiornamento non solo introduce una valanga di nuovo loot da riscattare tramite il collaudato sistema di punti S.C.O.R.E., ma segna anche la fine dell’evento stagionale The Big Bloom e l’arrivo della nuova espansione Infestazioni. Tra Infestazioni e l’eredità di The Backwoods. I server della Zona Contaminata si stanno preparando a una vera e propria invasione. Dopo i bilanciamenti e i pericolosi nemici introdotti con il precedente update The Backwoods, che ha scatenato la caccia all’introvabile Bigfoot, la Stagione 25 alza la posta con le aree infestate. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Fallout 76 Stagione 25: l’Appalachia è sotto assedio con la nuova espansione Infestazioni

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Fallout 76 News: FO76 Season 25 Appalachia Under Siege Update Coming Soon!

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