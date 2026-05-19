Bosco trasformato in discarica abusiva | recuperati quasi 800 chili di rifiuti
In una zona isolata e degradata del territorio di Mori, sono stati sequestrati quasi 800 chili di rifiuti abbandonati tra la vegetazione. L'intervento è avvenuto in un'area che si presentava come una discarica abusiva, con rifiuti di vario genere sparsi tra gli alberi e il sottobosco. La scoperta ha portato al recupero di un ingente quantitativo di materiali di scarto, che erano stati nascosti in modo indiscriminato nel bosco.
Quasi 800 chili di rifiuti nascosti tra la vegetazione, in una delle zone più degradate e isolate del territorio di Mori. È il bilancio choc dell’intervento effettuato sabato 16 maggio in località Gorga dall’associazione Dai nèta insieme al gruppo scout Polaris di Ala.Una scena definita dagli. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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