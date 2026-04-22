Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 22 aprile 2026

Oggi 22 aprile 2026 alle ore 20,30 si è svolta l’estrazione del gioco VinciCasa. Durante l’evento sono stati estratti cinque numeri su quaranta. L’estrazione si è tenuta in un momento preciso della serata e ha coinvolto i partecipanti che avevano acquistato i biglietti. I numeri vincenti di questa estrazione sono stati annunciati pubblicamente. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui vincitori o sui premi assegnati.

Estrazione VinciCasa oggi 22 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 21 APRILE 2026 ESTRAZIONE 20 APRILE 2026 ESTRAZIONE 19 APRILE 2026 ESTRAZIONE 18 APRILE 2026 ESTRAZIONE 17 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 22 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 22 aprile 2026 Notizie correlate Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 22 febbraio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 22 marzo 2026 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di sabato 18 aprile; VinciCasa, niente 5 nel weekend: tre concorsi ‘senza casa’; Win for Life VinciCasa, anche l’estrazione del 16 aprile non assegna il ‘5’; VinciCasa, l’estrazione di venerdì 17 aprile. Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 21 aprile 2026Estrazioni del Lotto di oggi 21 aprile 2026: numeri vincenti estratti martedì alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it Estrazione Vincicasa n. 111 di martedì 21 aprile 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook