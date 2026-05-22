Estrazione Superenalotto oggi 22 maggio 2026 | i numeri vincenti

Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 20 si tiene l’estrazione del Superenalotto. I numeri vincenti di questa sera verranno annunciati subito dopo il sorteggio. L’estrazione si svolge regolarmente e i risultati saranno comunicati attraverso i canali ufficiali. Non sono previste variazioni rispetto alle modalità abituali di svolgimento dell’evento. La lotteria si tiene ogni settimana alla stessa ora e si aspetta il risultato ufficiale.

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. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 22 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 22 maggio, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di venerdì 22 maggio 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 22 maggio 2026: i numeri vincenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Estrazione del SuperEnalotto di giovedì 7 maggio 2026 Sullo stesso argomento SuperEnalotto, estrazione di oggi venerdì 22 maggio: numeri vincenti, jackpot e quoteNuovo appuntamento settimanale con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 22 maggio 2026, con il jackpot più... Estrazione Superenalotto oggi 2 maggio 2026: i numeri vincentiEstrazione Superenalotto oggi 2 maggio 2026: i numeri vincenti ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, sabato 2 maggio 2026, alle ore 20 va in... ? Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, giovedì 21 maggio 2026 dlvr.it/TSfTzT #Superenalotto #Lotto #10eLotto #estrazioni #numerifortunati x.com SuperEnalotto, estrazione di oggi venerdì 22 maggio: numeri vincenti, jackpot e quoteLa schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui son ... livornotoday.it Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, venerdì 22 maggio 2026Il 6 non è realizzato da un anno e questa sera azzeccare la sestina vale un tesoretto da 168 milioni. Segui, dalle 20, la diretta dell’estrazione ... ilgiorno.it