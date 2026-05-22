Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 22 maggio 2026

Oggi, 22 maggio 2026, si è svolta l’estrazione dell’Eurojackpot, con i numeri vincenti annunciati poco dopo la chiusura delle operazioni. La lotteria europea ha distribuito premi in diverse categorie, con numeri estratti pubblicati immediatamente dopo l’estrazione. La procedura si è svolta in modo regolare, con la pubblicazione dei risultati sul sito ufficiale e sui canali di comunicazione ufficiali. Nella stessa giornata, sono stati estratti anche i numeri del Superenalotto, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

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