Empoli settimane ’calde’ per il futuro

Le prossime settimane si preannunciano decisive per il futuro dell’Empoli, con diverse decisioni in fase di definizione. La società sta valutando vari aspetti riguardanti la rosa e la gestione tecnica, mentre le autorità sportive sono impegnate in incontri e riunioni per discutere delle strategie da adottare. Non sono ancora stati annunciati cambiamenti ufficiali, ma si attendono sviluppi rilevanti che potrebbero influenzare significativamente la stagione in corso. La situazione rimane in fermento, con molti occhi puntati sulla squadra e le sue prossime mosse.

Le prossime saranno settimane importanti, se non decisive, per il futuro dell’Empoli. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico c’è infatti da sciogliere il nodo panchina, con l’attuale allenatore sotto contratto (solo fino al 30 giugno, però) Fabio Caserta che sarebbe chiaramente il primo con cui la società parlerà per capire se ci sono i presupposti per poter prolungare il rapporto. Da parte del club, come ha sottolineato lo stesso presidente Fabrizio Corsi durante un intervista a Radio Bruno, l’intenzione sarebbe quella di andare avanti insieme anche se chiaramente ci sono degli aspetti da approfondire. Partendo dall’inizio, e non entrando in corsa come in questa stagione, l’allenatore potrebbe infatti avanzare delle richieste o chiedere delle garanzie sul progetto tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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