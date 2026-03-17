Ore calde a Trigoria, dove il club è preoccupato per le ultime prestazioni di Gasperini, che ha guidato la squadra in due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro partite. La sfida contro il Bologna si avvicina e potrebbe essere decisiva per il suo futuro alla Roma. La situazione ha suscitato alcune polemiche e discussioni tra i tifosi e i dirigenti.

I recenti risultati e le polemiche a distanza, hanno indispettito il club: ore calde a Trigoria. Che cosa sta accadendo intorno a Gasperini? La ricostruzione. Due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro gare disputate. Dal possibile più otto sulla Juve al sorpasso in classifica dei bianconeri e del Como. Gian Piero Gasperini sta vivendo il suo momento peggiore da quando si è seduto sulla panchina della Roma. Il tecnico giallorosso deve fare i conti con diverse difficoltà e alcune vicissitudini: sta gestendo una squadra falcidiata dagli infortuni e ha visto complicarsi in modo evidente la corsa ad un posto in Champions League. – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Gasperini e il futuro alla Roma: la sfida con il Bologna può essere decisiva! Ore calde a Trigoria

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