Elezioni amministrative 2026 | dove quando e come si vota per scegliere il sindaco

Da latinatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni amministrative del 2026 sono programmate per domenica 24 maggio e lunedì 15 maggio. In questa occasione, i cittadini di 894 comuni italiani sono chiamati a votare per eleggere i propri sindaci. La maggior parte dei comuni coinvolti ha meno di 15.000 abitanti, mentre 121 hanno una popolazione superiore a questa soglia. La data e le modalità di voto sono state ufficializzate e riguardano un ampio numero di amministrazioni locali distribuite su tutto il territorio nazionale.

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Domenica 24 e lunedì 15 maggio si vota per le elezioni amministrative. Alle urne sono chiamati i cittadini di 894 comuni italiani (il dato fornito dal Ministero dell’Interno è aggiornato al 15 maggio), di cui 121 con una popolazione superiore ai 15mila abitanti e 773 con una popolazione inferiore. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Elezioni 2026, dove e quando si vota

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