Elezioni a Reggio Calabria | rush finale tra strafalcioni gaffe e folklore politico
A Reggio Calabria, la campagna elettorale si avvia alle sue fasi finali con una serie di comizi, incontri e appelli che caratterizzano gli ultimi giorni prima del voto. Durante questa fase, si sono verificati alcuni errori e gaffe tra i candidati, accompagnati da elementi di folklore politico che hanno attirato l’attenzione dei cittadini. La città si prepara a chiudere la corsa elettorale prima del silenzio, con le urne che si apriranno tra poche ore.
A Reggio Calabria la campagna elettorale entra nelle sue ore decisive: tra comizi conclusivi, ultime strette di mano e appelli finali la corsa al voto si chiude prima del silenzio elettorale. Una chiusura che, tra gaffe, meme, richiami religiosi e personaggi sopra le righe, ha trasformato la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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