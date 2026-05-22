Elezioni a Reggio Calabria | rush finale tra strafalcioni gaffe e folklore politico

A Reggio Calabria, la campagna elettorale si avvia alle sue fasi finali con una serie di comizi, incontri e appelli che caratterizzano gli ultimi giorni prima del voto. Durante questa fase, si sono verificati alcuni errori e gaffe tra i candidati, accompagnati da elementi di folklore politico che hanno attirato l’attenzione dei cittadini. La città si prepara a chiudere la corsa elettorale prima del silenzio, con le urne che si apriranno tra poche ore.

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