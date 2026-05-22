È morto Carlo Petrini | il suo storico rapporto con l' Università del Piemonte orientale e l' agricoltura locale

Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, è deceduto il 21 maggio all'età di 76 anni. Entrato in stretto rapporto con l’Università del Piemonte orientale, aveva promosso iniziative legate all’agricoltura locale. La sua attività si era concentrata sulla tutela delle tradizioni gastronomiche e sulla sostenibilità alimentare. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla causa o sulle circostanze.

Carlo Petrini, gastronomo, scrittore e fondatore di Slow Food, è morto il 21 maggio all'età di 76 anni. Conosciuto da tutti come "Carlin", Petrini è stato la figura chiave della nascita del Salone del Gusto, della rete internazionale di Terra Madre e dell'università di scienze gastronomiche di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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