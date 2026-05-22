Domenica c' è il Soft Clubbing a Borgomanero | centro storico chiuso al traffico fino alle 20
Modifiche temporanee alla viabilità nel centro storico di Borgomanero per la giornata di domenica 24 maggio. Il Comune ha comunicato i provvedimenti di chiusura al traffico veicolare necessari per consentire lo svolgimento dell'iniziativa denominata "Soft Clubbing", che animerà il cuore della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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